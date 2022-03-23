Satellogic и HFX предоставят Украине доступ к выделенной группе спутников для получения расширенной информации

Украина получит от аргентинской компании Satellogic Inc., специализирующейся на спутниках наблюдения Земли, прямой контроль над выделенной группой спутников (Dedicated Satellite Constellation, DSC) для расширенной разведки, масштабируемого мониторинга передвижения военных, отслеживания коридоров безопасности и критически важной инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается в сообщении Satellogic, опубликованном на платформе Business Wire в понедельник, компания объявила о сотрудничестве с некоммерческой организацией Halifax International Security Forum (HFX) для предоставления украинскому правительству услуги прямого контроля над выделенной группой спутников над определенной территорией.

"Это является ответом на призыв Министерства обороны Украины с просьбой о помощи в сборе средств для службы DSC Satellogic. Компания Satellogic подготовила контракт на услуги DSC со значительно сниженной ценой и ускоренными сроками активации. HFX вызвался собрать средства на сервис от имени Украины", - отмечается в сообщении.

В компании подчеркивают, что в настоящее время Украина получает спутниковые снимки от дружественных правительств и частных компаний, но не может использовать эти спутники напрямую в соответствии со своими потребностями.

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"Украинское правительство будет иметь прямой контроль над DSC, что позволит Украине управлять парком спутников для зашифрованных задач и доступа к спутниковым изображениям над своей суверенной территорией. DSC резко расширит доступ страны к изображениям высокого разрешения и видеоразведке с низкой околоземной орбиты", - говорится в сообщении Satellogic.

Предлагаемая Satellogic позволит Украине захватывать до восьми областей интересов по своему выбору каждый день, чтобы отслеживать и реагировать на меняющиеся наземные условия на ее суверенной территории и границах.

Услуга DSC предназначена для демократизации доступа к космосу, обеспечивая автономию геопространственной разведки для повышения национальной безопасности. Это гибкая и доступная модель "спутник как услуга", которая обеспечивает модернизированные возможности без дорогостоящих инвестиций в инфраструктуру, запуск и эксплуатацию.

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HFX подала заявку на $10 млн — через свой Фонд Ukraine Victory Fund — для оплаты услуги DSC для Украины.

"Мы решили помочь Украине наилучшим образом, предоставив передовые возможности для критически важных разведывательных данных, которые позволят принимать более своевременные и обоснованные стратегические решения, — цитируется в сообщении президент HFX Питер Ван Прааг.

Компания Satellogic (NASDAQ:SATL), основанная в 2010 году является первой вертикально интегрированной геопространственной компанией, которая создает и постоянно совершенствует первую масштабируемую, полностью автоматизированную платформу наблюдения за Землей с возможностью перекартирования всей планеты как с высокой частотой, так и с высоким разрешением, предоставляя доступные и доступные решения для клиентов.