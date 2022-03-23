Satellogic и HFX предоставят Украине доступ к выделенной группе спутников для получения расширенной информации
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Как отмечается в сообщении Satellogic, опубликованном на платформе Business Wire в понедельник, компания объявила о сотрудничестве с некоммерческой организацией Halifax International Security Forum (HFX) для предоставления украинскому правительству услуги прямого контроля над выделенной группой спутников над определенной территорией.
"Это является ответом на призыв Министерства обороны Украины с просьбой о помощи в сборе средств для службы DSC Satellogic. Компания Satellogic подготовила контракт на услуги DSC со значительно сниженной ценой и ускоренными сроками активации. HFX вызвался собрать средства на сервис от имени Украины", - отмечается в сообщении.
В компании подчеркивают, что в настоящее время Украина получает спутниковые снимки от дружественных правительств и частных компаний, но не может использовать эти спутники напрямую в соответствии со своими потребностями.
"Украинское правительство будет иметь прямой контроль над DSC, что позволит Украине управлять парком спутников для зашифрованных задач и доступа к спутниковым изображениям над своей суверенной территорией. DSC резко расширит доступ страны к изображениям высокого разрешения и видеоразведке с низкой околоземной орбиты", - говорится в сообщении Satellogic.
Предлагаемая Satellogic позволит Украине захватывать до восьми областей интересов по своему выбору каждый день, чтобы отслеживать и реагировать на меняющиеся наземные условия на ее суверенной территории и границах.
Услуга DSC предназначена для демократизации доступа к космосу, обеспечивая автономию геопространственной разведки для повышения национальной безопасности. Это гибкая и доступная модель "спутник как услуга", которая обеспечивает модернизированные возможности без дорогостоящих инвестиций в инфраструктуру, запуск и эксплуатацию.
HFX подала заявку на $10 млн — через свой Фонд Ukraine Victory Fund — для оплаты услуги DSC для Украины.
"Мы решили помочь Украине наилучшим образом, предоставив передовые возможности для критически важных разведывательных данных, которые позволят принимать более своевременные и обоснованные стратегические решения, — цитируется в сообщении президент HFX Питер Ван Прааг.
Компания Satellogic (NASDAQ:SATL), основанная в 2010 году является первой вертикально интегрированной геопространственной компанией, которая создает и постоянно совершенствует первую масштабируемую, полностью автоматизированную платформу наблюдения за Землей с возможностью перекартирования всей планеты как с высокой частотой, так и с высоким разрешением, предоставляя доступные и доступные решения для клиентов.