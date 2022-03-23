Существует реальная угроза применения Россией химоружия в Украине, - Байден

Президент США Джо Байден подчеркнул, что угроза применения химического оружия российскими войсками в Украине реальна.

Об этом он сказал в среду, во время подхода к журналистам перед посадкой в ​​президентский вертолет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что это реальная угроза", - заметил глава Белого дома, отвечая на вопрос об угрозе химической атаки.

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Президент США Джо Байден в среду отправился в европейское турне, в ходе которого запланировано его участие в саммите НАТО в Брюсселе, заседании Совета Европы, а также саммите G7 в Брюсселе. Кроме того, президент США посетит с визитом Республику Польша.