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Зеленский призвал французские компании уйти с российского рынка: Рено, Ашан, Леруа Мерлен и другие – спонсоры убийств детей и женщин

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Зеленский призвал французские компании уйти с российского рынка: Рено, Ашан, Леруа Мерлен и другие – спонсоры убийств детей и женщин
Чтобы свобода не проиграла, она должна быть хорошо вооружена. Французские компании должны уйти с российского рынка и не спонсировать убийства и мародерство.

Об этом, выступая перед парламентариями Франции, сказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Дамы и господа, французский народ, завтра будет уже месяц как украинцы воюют за собственную жизнь, за собственную свободу, как героически наша армия противостоит всем силам России. Преобладающим силам России. Мы нуждаемся в большей помощи, мы нуждаемся в большей поддержке. Чтобы свобода не проиграла, она должна быть хорошо вооруженной. Танки, авиация, противовоздушная оборона - мы нуждаемся во всем этом. Вы можете нам помочь", - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что для победы свободы мир должен поддерживать борьбу за нее также и санкциями. Французские компании должны осознать, что ценности важнее прибыли, и перестать поддерживать убийства, изнасилования и другие преступления.

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"Новый санкционный пакет каждую неделю. Французские компании должны уйти с российского рынка: Рено, Ашан, Леруа Мерлен и другие, они должны перестать быть спонсорами для военной машины России. Спонсорами убийств детей, женщин, спонсорами изнасилований, мародерств со стороны российской армии. Все компании должны запомнить раз и навсегда, что ценности стоят больше, чем прибыль. Или прибыль на крови", - подчеркнул Зеленский.

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