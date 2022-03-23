Украина получила от партнеров 50 автомобилей скорой помощи для ВСУ, - Минздрав. ФОТО
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Украина получила от международных партнеров 50 автомобилей скорой медицинской помощи.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
Скорые будут переданы для нужд Вооруженных сил Украины, чтобы врачи могли безопасно и в сжатые сроки эвакуировать раненых из зоны боевых действий и оказывать им необходимую помощь.
"Автомобили Mercedes обладают высокой проходимостью, соответствующим уровнем защиты и оборудования, необходимым для спасения жизни в условиях боевых действий. Они позволяют эвакуировать до 4 раненых одновременно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть автомобилей уже доставлена в регионы, где продолжаются активные боевые действия.