НАТО призывает Беларусь прекратить поддерживать агрессию России против Украины

Союзники по НАТО призывают Беларусь полностью прекратить поддержку военной агрессии России против соседней Украины, включая отказ агрессору в использовании своей территории и воздушного пространства для осуществления варварских атак на города и мирное население соседнего государства.

Об этом сегодня во время пресс-конференции перед чрезвычайным саммитом Альянса, который состоится завтра в Брюсселе, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Беларусь была вовлечена в эту агрессию с начала, когда позволила использовать свою территорию для концентрации российских войск, ворвавшихся в Украину. Беларусь продолжает обеспечивать это вторжение путем предоставления своей территории, аэродромов, военной инфраструктуры, баз, а также воздушного пространства Беларуси для атак, которые осуществляются каждую ночь и каждый день против украинских городов, против гражданских людей, против Украинского государства", - сказал руководитель Альянса.

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Он подчеркнул, что Беларусь уже сейчас вовлечена в российское вторжение в Украину и каждый день поддержки агрессора усиливает такую ​​причастность.

"Мы, безусловно, призываем Беларусь остановить это и не позволять использовать себя Россией, которая ведет грязную войну против соседней Украины", - подчеркнул Столтенберг.