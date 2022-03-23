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Швеция предоставит Украине дополнительно 5 тысяч гранатометов, - министр обороны Гультквист

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Швеция предоставит Украине дополнительно 5 тысяч гранатометов, - министр обороны Гультквист
Швеция предоставит Украине дополнительно 5000 единиц противотанкового оружия для борьбы с российским вторжением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Петер Гультквист, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Шведполское радио.

По словам министра, новый пакет военной поддержки также будет включать оборудование для разминирования.

Во второй половине дня финансовый комитет парламента Швеции обсудит новый пакет военной поддержки.

Швеция ранее уже послала Украине 5000 единиц противотанкового оружия, а также другую военную помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция поставит Украине 5 тыс. единиц противотанкового оружия

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Топ комментарии

  • Dmitri 18251fb2
    спасибо. хорошее средство для декацапизации
  • Шимус
    Шведское - знак качества 💪
  • Ksenia VB
    Давайте . Давайте. Все що можете
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