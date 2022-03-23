Из-под завалов Харьковской ОГА достали тела уже 24 погибших, разбор продолжается, - ГСЧС

Со дня обстрела Харьковской областной администрации на улице Сумской из-под завалов извлечены тела 24 погибших. Разбор завалов продолжается.

Об этом сообщил представитель Главного управления ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В первый день спасатели сообщили о семи погибших, позже о десяти жертвах. Окончательной информации нет, поскольку работы продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция предоставит Украине дополнительно 5 тысяч гранатометов, - министр обороны Гультквист