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В НАТО считают, что общие потери РФ в войне против Украины могут достигать 30-40 тыс., – журналист Селдин

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В НАТО считают, что общие потери РФ в войне против Украины могут достигать 30-40 тыс., – журналист Селдин
Потери российских оккупантов в Украине могут составлять от 7 до 15 тысяч военнослужащих.

Как сообщает корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин, об этом заявил представитель НАТО на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Так, потери российской армии в Украине убитыми могут составлять от 7 до 15 тысяч человек, а общие потери, включая раненых, пропавших без вести и пленных - от 30 до 40 тысяч.

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Топ комментарии

  • Совестно за Брата
    Вы послушайте как они разговаривают со своими пленными сыновьями. Им свои дети не нужны. Сотни рос.офицеров родом из Украины, здесь живут их родители/братья/сестры и при этом они бомбят мирные/родные города. МАНКУРТЫ.
  • Bob Fayn
    )(уйло сказав --пох на мясо, головне танчики зберегти
  • Funt Gor
    Чого Ви дивуєтесь? Це зомбовані телевізором орки: доки холодильник не почне перемагати телевізор і не закінчиться "водка", будемо спостерігати це й надалі. А, забув, ще по*балу гарно допомає.....
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