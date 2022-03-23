В НАТО считают, что общие потери РФ в войне против Украины могут достигать 30-40 тыс., – журналист Селдин
24 79468
Потери российских оккупантов в Украине могут составлять от 7 до 15 тысяч военнослужащих.
Как сообщает корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин, об этом заявил представитель НАТО на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
Так, потери российской армии в Украине убитыми могут составлять от 7 до 15 тысяч человек, а общие потери, включая раненых, пропавших без вести и пленных - от 30 до 40 тысяч.