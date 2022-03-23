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В Мариуполе от обстрела оккупантов погибла 11-летняя гимнастка Екатерина Дьяченко. ФОТО

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В Мариуполе от обстрела российских оккупантов погибла 11-летняя спортсменка Екатерина Дьяченко.

Об этом сообщил главный редактор газеты "Факты" Александр Швец, передает Цензор.НЕТ.

В Мариуполе от обстрела оккупантов погибла 11-летняя гимнастка Екатерина Дьяченко 01

"Екатерина Дьяченко, 11 лет. Маленькая звездочка украинской художественной гимнастики. Уже неоднократно побеждала на больших соревнованиях в своей возрастной категории. Мечтала о громких победах и имела для этого все основания. Погибла в Мариуполе под развалинами дома, разрушенного вражеским снарядом… Мир", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • - ШПАЕВ -
    тварюки!
  • хрен
    11 річна гімнастка.. зовсім дитина.. ну бл*ть.. я вже не маю слів.. ну вона що касабам зробила??? ну ......********////***
    щоб вам все вернулось у 1000 кратному розмірі і я дожив щоб це побачити
  • Чайка Київ
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