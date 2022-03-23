Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича, - WSJ

Президент Владимир Зеленский попросил Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха Романа Абрамовича.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский во время недавнего телефонного разговора посоветовал президенту Байдену подождать с санкциями против Абрамовича, поскольку он может оказаться важным посредником с Россией в содействии мирным переговорам, отмечает издание.

"Мы не собираемся зачитывать приватные разговоры между президентом Байденом и президентом Зеленским", - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

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