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Действия россиян в Украине официально признаны военным преступлением, - Блинкен

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Действия россиян в Украине официально признаны военным преступлением, - Блинкен
Соединенные Штаты официально признали действия российских военных в Украине военным преступлением.

Об этом говорится в заявлении госдепартамента США, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я могу объявить, что на основании имеющейся у нас информации правительство США считает, что российские войска совершили военные преступления в Украине", - заявил Блинкен.

По его словам, это основывается на тщательном анализе доступной информации из государственных и разведывательных источников.

"Правительство США будет продолжать отслеживать сообщения о военных преступлениях и делиться собранной нами информацией с союзниками, партнерами и международными учреждениями и организациями при необходимости. Мы стремимся добиться ответственности, используя все доступные инструменты, включая уголовное преследование", - говорится в сообщении.

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  • константен
    Валли- дома...

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    а ми попереджали кацапів ще в 14 році що їм давно пора вичити слова репарації та контрибуції ..
  • константен
    Тесть Гиркинда аннигилирован...

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