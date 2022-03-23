В результате обстрела Чернигова поврежден магистральный аммиакопровод, - ОВА

Черниговская областная военная администрация обнародовала информацию о том, что на одном из предприятий перебит магистральный аммиакопровод.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черниговская ОВА в фейсбуке.

В информации говорится: "Вниманию жителей Чернигова! Российские оккупанты совершили обстрелы района расположения одного из пищевых предприятий города.

В 18.50 в результате попадания снаряда в машинный зал произошло повреждение магистрального аммиакопровода и осколочное повреждение одной емкости. По состоянию на 20:10 подразделения ГСЧС обследовали емкости и запорную арматуру.

Концентрация испарений аммиака в пределах допустимой нормы. Жертв и пострадавших (предварительно) нет. Продолжается ликвидация пожара на складе готовой продукции и тары. Обстрелы города продолжаются. Дальнейшие поражения предприятия могут привести к утечке аммиака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авария на "Сумыхимпроме": значительная концентрация аммиака попала в воздух, - Минэкологии

Напоминаем! Аммиак – легче воздуха, поэтому быстро поднимается вверх. Это бесцветный газ с резким запахом, похожим на запах нашатырного спирта.

Правила поведения в условиях выброса (излива) аммиака:

• выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;

• если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, нижних этажах. В помещении или укрытии следует загерметизировать окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);

• в квартире желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный);

• если чувствуете запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты)"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия распространяет ложные нарративы для создания информационного прикрытия своих дальнейших преступлений на территории Украины, - МИД Украины об обстреле завода "Сумыхимпром"