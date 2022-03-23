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НАНУ выходит из состава Международной ассоциации академий наук из-за отсутствия реакции организации на военную агрессию России

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НАНУ выходит из состава Международной ассоциации академий наук из-за отсутствия реакции организации на военную агрессию России
Национальная академия наук Украины выходит из состава Международной ассоциации академий наук из-за дистанцирование организации от осуждения военной агрессии России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении прессслужбы НАНУ.

"17 марта 2022 года на заседании президиума НАН Украины было рассмотрено и одобрено обращение НАН Украины к руководству Международной ассоциации академий наук с призывом четко высказать свою позицию и осудить ничем не спровоцированную военную агрессию Российской Федерации против Украины. В своем ответе МААН фактически дистанцировалась. ", – отмечается в тексте.

Отмечается, что Ассоциация никак не отреагировала на бомбардировку мирных городов и разрушение гражданской, в частности научной, инфраструктуры, не выразила никакой поддержки в адрес Национальной академии наук Украины, украинских граждан и государства.

"Такая позиция МААН коренным образом отличается от позиции огромного количества международных научных организаций, объединений, исследовательских центров, зарубежных академий наук, отдельных ученых и просто людей доброй воли, осудивших российскую военную агрессию против мирной страны и выразивших свою поддержку Национальной академии наук Украины и всему украинскому. народу. Учитывая это, президиум НАН Украины принял решение о выходе Национальной академии наук Украины из состава Международной ассоциации академий наук", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Solsky Wasyl
    ну й правильно зробили, що вийшли.
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    заправляет в этой шалабуде левацкая мразь...по хорошему исключить нужно было *********,после того как сотни (!!!) руководителей вузов поддержали нападение фашистов.
  • sergio 1986
    будь ласка РаЗОм до ПЕРЕМОГИ --- створіть ____Петицію !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації ----- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ
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