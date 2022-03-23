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Renault останавливает работу московского завода, – официальное заявление компании

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Renault останавливает работу московского завода, – официальное заявление компании
Концерн Renault в среду 23 марта официально заявил, что приостановит работу своего завода в Москве на время оценки опционов на контрольный пакет акций АвтоВАЗа, производителя автомобилей номер один в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

В результате французский автопроизводитель просмотрел маржу своей операционной группы примерно до 3% с 4% или выше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Renault возобновил производство на своем заводе в Москве, несмотря на войну РФ против Украины

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Топ комментарии

  • Дорогой Я
    Если не ошибаюсь, рено уже бьіла как-то отобрана у владельца и национализирована. За коллаборационизм, сразу после 2МВ...
  • Viktor 8e21d3f0
    Так вони й не пішли з рашки. Щось там рахують маржу і думають що робити.
    Це не з принципу не йдуть. Сволочі
  • Alexandr Kovalenko 5026d0fb
    Не дарма я ніколи не любив їх бренд - що дизайн, що технічні характеристики - все гівно. Не хочу ображати володарів авто їх бренду, але завжди не розумів як таке авто може подобатися? От просто суто з точки зору естетики. Вони брали лише дешевизною. Як з'ясувалося, крім дизайну там ще й моралі немає. Мабуть крім дизайнерів ще й на совісті економлять. В тім, як і французькі політики.
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