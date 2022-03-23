Renault останавливает работу московского завода, – официальное заявление компании

Концерн Renault в среду 23 марта официально заявил, что приостановит работу своего завода в Москве на время оценки опционов на контрольный пакет акций АвтоВАЗа, производителя автомобилей номер один в России.