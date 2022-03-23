Renault останавливает работу московского завода, – официальное заявление компании
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Концерн Renault в среду 23 марта официально заявил, что приостановит работу своего завода в Москве на время оценки опционов на контрольный пакет акций АвтоВАЗа, производителя автомобилей номер один в России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
В результате французский автопроизводитель просмотрел маржу своей операционной группы примерно до 3% с 4% или выше.
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