За сутки на востоке страны отбиты 6 атак, уничтожены 100 оккупантов, 4 танка, 9 САУ и орудий, 1 РСЗО, - ОТУ "Восток"

Украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" ежедневно дают достойный отпор агрессору.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТУ "Восток".

В сообщении отмечается: "Так, в течение суток, наши защитники отбили 6 атак и уничтожили:

личного состава – до 100; танков – 4; БМП – 4; БТР – 1; САУ, пушек – 9; РСЗО – 1; АО – 8; БПЛА – 1; захвачено БМП-3 – 2.

Как видим, очередная принудительная мобилизация не помогает. Набранный человеческий ресурс оказался неподготовленным и деморализованным, и лучший вариант для оккупантов просто сдаться в плен, потому что в ином варианте – только смерть!"

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