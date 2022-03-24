Ждем серьезных шагов от НАТО, ЕС и "Большой семерки", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский ожидает, что на саммитах ЕС, НАТО и G7 поддержат Украину.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"24 марта в Брюсселе состоятся сразу три важных саммита. Важные для безопасности каждого из нас. Саммит НАТО, саммит Евросоюза, саммит "Большой семерки". Я уверен, люди продемонстрируют, как они нас поддерживают, но поддержать свободу должны и политики. Все они. Они должны поддержать борьбу за жизнь. Мы ждем серьезных шагов от НАТО, ЕС, Большой семерки. Мы знаем, что россияне уже начали лоббировать свои интересы. И это интересы войны. Мы знаем, что они работают с некоторыми партнерами. Мы знаем, что они хотят погасить эту тему, тему борьбы против войны. Но погасить нужно войну. На этих трех саммитах будет наша крепкая позиция. На этих трех саммитах мы увидим, кто друг, кто партнер, а кто продался и предал", - подчеркнул президент.

"Украинское небо так и не сделали безопасным от российских ракет и авиабомб. Мы так и не получили самолеты и современное противоракетное оружие. Мы так и не получили танки, противокорабельные средства. Российские войска все еще могут убивать тысячи наших людей, разрушать наши города. Просто потому что оккупантов очень много, просто потому, что Россия десятилетиями готовилась к этой позорной войне.

Мы просили закрыть наше небо и мы просили, чтобы помощь НАТО для Украины была действенной и без ограничений. Любая поддержка оружием, в котором мы нуждаемся. Мы просили, чтобы Альянс заявил, что всесторонне будет помогать Украине эту войну. ...Увидим 24 марта", - подытожил глава государства.

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