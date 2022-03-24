23 марта были сбиты 7 российских самолетов, 1 вертолет, 1 беспилотник и 2 крылатые ракеты, - Воздушные Силы

Командование Воздушных сил обнародовало результаты борьбы с российской агрессией в небе 23 марта 2022 года.