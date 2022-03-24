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23 марта были сбиты 7 российских самолетов, 1 вертолет, 1 беспилотник и 2 крылатые ракеты, - Воздушные Силы

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23 марта были сбиты 7 российских самолетов, 1 вертолет, 1 беспилотник и 2 крылатые ракеты, - Воздушные Силы
Командование Воздушных сил обнародовало результаты борьбы с российской агрессией в небе 23 марта 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

В сообщении отмечается: "23 марта 2022 года зенитно-ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов: 7 самолетов; 1 вертолет; 1 БпЛА (ОТР); 2 крылатые ракеты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки 22 марта сбито 5 вражеских самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотников и 5 крылатых ракет, - Воздушные силы

Топ комментарии

  • Amber
    Фантастика 👍🏼✊💪
    Хлопці , Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
  • Simon B
    Так вони й прийшли.
    Не з рогаток ж позбивали.
    Ще прийдуть цiкавiшi цяцьки.
  • Лилия Стацкая
    Дякуємо наші Герої!!!
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