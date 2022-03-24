23 марта были сбиты 7 российских самолетов, 1 вертолет, 1 беспилотник и 2 крылатые ракеты, - Воздушные Силы
18 81952
Командование Воздушных сил обнародовало результаты борьбы с российской агрессией в небе 23 марта 2022 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
В сообщении отмечается: "23 марта 2022 года зенитно-ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов: 7 самолетов; 1 вертолет; 1 БпЛА (ОТР); 2 крылатые ракеты".
Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки 22 марта сбито 5 вражеских самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотников и 5 крылатых ракет, - Воздушные силы