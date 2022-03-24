Как действовать в случае химической атаки: рекомендации Центра противодействия дезинформации
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
"Каналы России ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лабораториях, якобы создающих химическое оружие в Украине. Так враг "обрабатывает" население России относительно факта применения химического оружия "националистами против мирного населения". Подчеркиваем: в Украине отсутствуют такие лаборатории", - говорится в сообщении.
В случае химической атаки следует:
1. Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы.
2. Заклеить щели в окнах бумагой или скотчем.
3. Включить ТВ или радио для получения инструкций.
4. Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.
В случае эвакуации во время химической атаки:
1. Возьмите аптечку.
2. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.
3. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).
4. Покиньте помещение по лестнице.
5. Не прикасайтесь на улице ни к каким предметам.
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