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РФ планирует "большой террор" в Херсоне - ФСБ готовится депортировать проукраинских, даже если их будет "полгорода", - "Times"

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РФ планирует "большой террор" в Херсоне - ФСБ готовится депортировать проукраинских, даже если их будет "полгорода", - "Times"
Россия планирует устроить "большой террор" в оккупированном Херсоне, похищая жителей и переправляя их через российскую границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Times со ссылкой на письмо вероятно написанное сотрудником ФСБ России

В письме говорится, что Кремль больше не хочет "играть по-хорошему" с протестующими в Херсоне.

Людей заберут из домов ночью, и "даже если нам нужно будет депортировать полгорода - мы к этому готовы".

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Топ комментарии

  • НБ
    Зеленський "по відосікам" і ніякої ролі, дякувати Богу, в військових операціях не грає. Ви уявляєте що було б якби цей блазень-уклоніст керував військовими операціями? Мені стає страшно за долю країни навіть коли він починає просто від себе без папірця щось гундосити...
  • stels400
    На юге слишком стремительно было всё плюс вопросы к руководству многих южных городов да и в целом по югу.Тероборона была небольшая без всу и её сразу перебили.Вопросы есть 300 тыс город без оружия...Есть полиция есть спецотделы есть армия и всего в раз не стало.Пару сотен орков держат город .
  • Алекс Мышкевич
    інакше кажучи, термінова етнічна чистка

    Донбас вони чистили 8 років - в Україну виїхало 1,5 млн. людей
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