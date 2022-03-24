РФ планирует "большой террор" в Херсоне - ФСБ готовится депортировать проукраинских, даже если их будет "полгорода", - "Times"
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Россия планирует устроить "большой террор" в оккупированном Херсоне, похищая жителей и переправляя их через российскую границу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Times со ссылкой на письмо вероятно написанное сотрудником ФСБ России
В письме говорится, что Кремль больше не хочет "играть по-хорошему" с протестующими в Херсоне.
Людей заберут из домов ночью, и "даже если нам нужно будет депортировать полгорода - мы к этому готовы".