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Совбез ООН отклонил российский проект резолюции о "помощи" Украине: "За" проголосовали только РФ и Китай

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Совбез ООН отклонил российский проект резолюции о "помощи" Украине: "За" проголосовали только РФ и Китай
Совет Безопасности ООН отклонил подготовленный россией проект резолюции о предоставлении "помощи" и "защите" гражданского населения в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

За принятие документа проголосовали только двое из 15 членов Совбеза – Россия и Китай, 13 воздержались – это Великобритания, Франция, США, Ирландия, Норвегия, Албания, Мексика, Бразилия, Гана, Кения, Габон, Индия и ОАЭ.

"Если бы россия заботилась о гуманитарной ситуации, она бы прекратила бомбить детей и отказалась от тактики осады городов. Но она этого не сделала", - сказала посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд после голосования.

Россия созвала заседание Совбеза по гуманитарной ситуации в Украине в тот же день, когда этот вопрос рассматривался Генеральной Ассамблеей ООН.

Члены Совбеза Франция и Мексика отказались выносить подготовленный ими проект резолюции на рассмотрение СБ, осознавая, что Россия, являющаяся постоянным членом СБ, наложила бы на него вето. Поэтому проект документа был вынесен на обсуждение Генассамблеи, принимающей решение простым большинством.

В российском проекте сама РФ как виновник гуманитарной катастрофы не упоминается ни разу.

Такой же проект, который с подачи Москвы подготовила Южная Африка, Россия пытается протянуть через голосование в Генассамблее, однако очень велика вероятность того, что он также будет отклонен.

Генассамблея, как ожидается, примет в четверг резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины".

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Топ комментарии

  • Anatoliy A 006b9dda
    Что вообще нацисты убивающие детей делают в оон? Они уже должы быть уже изнаны с позором и клеймом убийцы в направлении ее военного корабля
  • Белка со свистком
    Знову Китай ,,, пля, щось мені це неподобається
  • Bat'kowic Pablo
    Власне, якби за Росією не маячив Китай, вона б й не напала. І зрозуміло, також, що в разі, якби, за задумом Росії, Україна пала б - Китай би від цього отримав свій зиск. Вони б через Рашу "освоювали" б наші землі, ресурси, той же "Мотор-Січ", все, що завгодно. Вони на двох, зробили би тут пустелю з залишками маргіналізованого населення, котре використовували б як "м'ясо" (за прикладом ОРДЛО) для поступового захоплення, пограбування й руйнування інших країн Європи.
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