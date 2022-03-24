Совбез ООН отклонил российский проект резолюции о "помощи" Украине: "За" проголосовали только РФ и Китай

Совет Безопасности ООН отклонил подготовленный россией проект резолюции о предоставлении "помощи" и "защите" гражданского населения в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

За принятие документа проголосовали только двое из 15 членов Совбеза – Россия и Китай, 13 воздержались – это Великобритания, Франция, США, Ирландия, Норвегия, Албания, Мексика, Бразилия, Гана, Кения, Габон, Индия и ОАЭ.

"Если бы россия заботилась о гуманитарной ситуации, она бы прекратила бомбить детей и отказалась от тактики осады городов. Но она этого не сделала", - сказала посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд после голосования.

Россия созвала заседание Совбеза по гуманитарной ситуации в Украине в тот же день, когда этот вопрос рассматривался Генеральной Ассамблеей ООН.

Члены Совбеза Франция и Мексика отказались выносить подготовленный ими проект резолюции на рассмотрение СБ, осознавая, что Россия, являющаяся постоянным членом СБ, наложила бы на него вето. Поэтому проект документа был вынесен на обсуждение Генассамблеи, принимающей решение простым большинством.

В российском проекте сама РФ как виновник гуманитарной катастрофы не упоминается ни разу.

Такой же проект, который с подачи Москвы подготовила Южная Африка, Россия пытается протянуть через голосование в Генассамблее, однако очень велика вероятность того, что он также будет отклонен.

Генассамблея, как ожидается, примет в четверг резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины".

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