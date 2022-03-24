ВСУ отбросили российских оккупантов на 25-35 км восточнее Киева, - Пентагон

Вооруженные Силы Украины смогли подвинуть линию фронта на 25-35 км к востоку от Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом сообщил источник в Пентагоне.

Источник поинормировал, что российские войска находятся на расстоянии примерно 55 километров от центра Киева к востоку, что на 25-35 километров дальше по сравнению со вчерашним днем.

К северо-западу от центра Киева российские оккупанты "окопываются и устанавливают оборонительные позиции".

Источник в Пентагоне также сообщил, что войска оккупантов активизировались в Донецкой и Луганской областях.

"Мы начинаем наблюдать, как они вроде бы окапываются вокруг Киева, но на самом деле пытаясь чаще идти в атаку. Также они увеличили активность в восточной части", - добавили в Пентагоне.

Смотрите также: В Киевской области тероборона сбила 3 новейших российских дрона-камикадзе "КУБ". ВИДЕО