ВСУ отбросили российских оккупантов на 25-35 км восточнее Киева, - Пентагон
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Вооруженные Силы Украины смогли подвинуть линию фронта на 25-35 км к востоку от Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом сообщил источник в Пентагоне.
Источник поинормировал, что российские войска находятся на расстоянии примерно 55 километров от центра Киева к востоку, что на 25-35 километров дальше по сравнению со вчерашним днем.
К северо-западу от центра Киева российские оккупанты "окопываются и устанавливают оборонительные позиции".
Источник в Пентагоне также сообщил, что войска оккупантов активизировались в Донецкой и Луганской областях.
"Мы начинаем наблюдать, как они вроде бы окапываются вокруг Киева, но на самом деле пытаясь чаще идти в атаку. Также они увеличили активность в восточной части", - добавили в Пентагоне.