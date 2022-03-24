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ВСУ отбросили российских оккупантов на 25-35 км восточнее Киева, - Пентагон

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ВСУ отбросили российских оккупантов на 25-35 км восточнее Киева, - Пентагон
Вооруженные Силы Украины смогли подвинуть линию фронта на 25-35 км к востоку от Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом сообщил источник в Пентагоне.

Источник поинормировал, что российские войска находятся на расстоянии примерно 55 километров от центра Киева к востоку, что на 25-35 километров дальше по сравнению со вчерашним днем.

К северо-западу от центра Киева российские оккупанты "окопываются и устанавливают оборонительные позиции".

Источник в Пентагоне также сообщил, что войска оккупантов активизировались в Донецкой и Луганской областях.

"Мы начинаем наблюдать, как они вроде бы окапываются вокруг Киева, но на самом деле пытаясь чаще идти в атаку. Также они увеличили активность в восточной части", - добавили в Пентагоне.

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    Дуже приємний ролік на ніч.
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    Слава Україні!Героям слава!
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    Командування Повітряних Сил ЗСУ в FB
    "23 березня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів:

    7 літаків;
    1 гелікоптер;
    1 БпЛА (ОТР);
    2 крилаті ракети".
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