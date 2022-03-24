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Экологическая катастрофа в связи с разложением трупов российских оккупантов надвигается на Сумщину.

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Экологическая катастрофа в связи с разложением трупов российских оккупантов надвигается на Сумщину.
И.о. директора управления здравоохранения Сумской области Анатолий Котляр обнародовал информацию об экологической катастрофе в результате разложения трупов российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме сообщает Зеркало недели.

"Они не нужны той стороне, они их не забирают, они остаются у нас и представляют большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд", - заявил Котляр.

По его словам, тела без документов сложно идентифицировать. Чтобы хранить трупы российских бойцов, заказано 10 рефрижераторов, но из-за блокировки некоторых железнодорожных направлений их до сих пор не доставили.

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В результате тела погибших упаковывают в пакеты.

В настоящее время решается вопрос о захоронении тел, чтобы после окончания военных действий эксгумировать и передать близким в России для захоронения оккупантов на родной земле.

Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    В скотомогильники. Нафик их сохранять, они и живые своему фюреру не особо были нужны, а теперь тем более - просто гнилое мясо.
  • Алекс Мышкевич
    вовки та лиси цього року на Сумщині будуть жирними...
  • НБ
    А скільки їх по лісам і посадкам під Києвом гниє... Знайомі "мисливці" виходять на "сафарі" і кажуть що цифри втрат кацапів схоже значно занижені. Знаходять вбитих з мисливської зброї але вже ретельно обеззброєних місцевим населенням. Зброя дорога і здавати її ніхто не збирається. Тим більше зброя "чиста" тобто не відстріляна по базі. В звязку з цим про місцезнаходження трупів кацапів ніхто не рапортує.
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