Сейм Польши признал Путина военным преступником
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Польское радио.
"Сейм Республики Польша решительно осуждает акты длительного насилия, военные преступления, преступления против человечества, акты геноцида, системные нарушения прав человека и другие преступные нарушения международного права, совершенные на территории суверенной Украины вооруженными силами российской федерации вместе с союзниками с приказом военных командующих" , – говорится в резолюции.
Сейм Польши также призвал все страны, поддерживающие территориальную целостность Украины, поддержать инициирование и проведение судебных разбирательств в Международном суде и международном уголовном суде, чтобы привлечь к ответственности Путина, членов Совбеза России и командующих вооруженными силами РФ за совершение этих преступлений.
"Общедоступные доказательства этих преступлений доказывают признание Владимира Путина Сеймом Республики Польша и международным сообществом военным преступником", - говорится в постановлении.