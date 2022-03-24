Хакеры Anonymous взломали Центробанк РФ
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Они обещают более 35 тыс. файлов в течение ближайших 48 часов.
Об этом хакеры сообщили в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Коллектив Anonymous взломал Центральный банк России. Более 35 000 файлов с секретными соглашениями будут обнародованы в течение 48 часов", - говорится в сообщении.
Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в киберпространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.