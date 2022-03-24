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Хакеры Anonymous взломали Центробанк РФ

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Хакеры Anonymous взломали Центробанк РФ
Они обещают более 35 тыс. файлов в течение ближайших 48 часов.

Об этом хакеры сообщили в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Коллектив Anonymous взломал Центральный банк России. Более 35 000 файлов с секретными соглашениями будут обнародованы в течение 48 часов", - говорится в сообщении.

Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в киберпространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Анонімусам-черговий респект.Не зупиняйтесь.Разом до повної перемоги...
  • хрен
    а всі гроші перекинути в штати...
    зранку путлер встав- а там великий куй !! і цвіте і пахне
  • Bob Fayn
    Анонімуси встановлюють новий курс рупля ,вслід за кораблем
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