Общие потери РФ с начала войны – около 15,8 тыс. человек, 108 самолетов, 124 вертолета, 530 танков и почти 1,6 тыс. бронированных машин
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С начала российского вторжения в Украину войска РФ потеряли около 15 800 человек личного состава.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.03 ориентировочно составили:
личного состава – около 15800 человек,
танков ‒ 530 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1597 ед,
артиллерийских систем – 280 ед,
РСЗО - 82 ед,
средства ПВО- 47 ед,
самолетов – 108 ед,
вертолетов - 124 ед,
автомобильной техники - 1033 ед,
корабли /катера - 4 ед,
цистерн с ГСМ – 72,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 50.
Специальная техника - 16.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додають у Генштабі.