Общие потери РФ с начала войны – около 15,8 тыс. человек, 108 самолетов, 124 вертолета, 530 танков и почти 1,6 тыс. бронированных машин

С начала российского вторжения в Украину войска РФ потеряли около 15 800 человек личного состава.