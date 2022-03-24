Войска РФ обстреляли центр Харькова "Калибрами", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФ, - Синегубов
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире канала "Рада", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"У нас центр Харькова вчера ночью подвергался обстрелам с применением ракет типа "Калибр", выпущенных с кораблей Черноморского флота РФ. То есть и оттуда к нам уже прилетает.
Ситуация по Харькову, можно сказать, стабильна. Однако у нас сегодня было 44 обстрела из артиллерии, танков, минометов и т.д. и 140 раз нас обстреливали из реактивных систем залпового огня. То есть это мы называем уже ситуацией стабильной", - рассказал он.
По словам главы ОВА, в области критической точкой остается город Изюм. Также утром 24 марта оккупанты обстреляли город Золочев, а 23 марта – город Балаклея.
Синегубов добавил, что власти следят за ситуацией в области и пытаются довезти гуманитарную помощь в эти населенные пункты, хотя это сложно, потому что враг не дает "зеленых коридоров" для доставки.
Он также отметил, что полиция в Харькове работает постоянно – правоохранители следят за порядком и противодействуют мародерству.
Вооруженные силы, по словам, главы ОВА держат оборону, и "нет сомнений, что враг не сможет зайти в Харьков".
Также в городе постепенно налаживают решение других проблем – разбирают завалы, вывозят мусор, возобновляют работу банковской системы, в частности выдачи наличных денег.
По словам Синегубова, россияне продолжают террор против представителей органов местного самоуправления.
Циркуновский сельский голова Николай Сикаленко, похищенный 2 дня назад, до сих пор находится в плену врага.