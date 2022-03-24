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Кулеба призывает страны ЕС не платить за российский газ и нефть в рублях: Это все равно, что одной рукой помогать Украине, а другой – убивать нас

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Кулеба призывает страны ЕС не платить за российский газ и нефть в рублях: Это все равно, что одной рукой помогать Украине, а другой – убивать нас
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Европейского Союза не платить России в рублях и отказаться от покупки российского газа и нефти.

Об этом Кулеба пишет в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Если любая страна ЕС примет унизительные требования Путина платить за нефть и газ в рублях, это будет все равно, что одной рукой помогать Украине, а другой - помогать россиянам убивать украинцев. Я призываю соответствующие страны сделать мудрый и ответственный выбор", - написал он.

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Топ комментарии

  • Ivan Pupkin b2770a7a
    Украина в ответ может прекратить транспорт газа в связи с войной и угрозой техногенной катастрофы и Европа вынуждена будет получать газ не из рашки
  • Володимир Пастушенко
    я також такої думки, пора.
  • Sophia-Maria Duglass
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