Войска РФ резко усилили обстрелы Чернигова. Мариуполь в блокаде, но борется. Продолжаются бои в Изюмском районе, - отчеты ОВА

Российские войска увеличили количество обстрелов Чернигова, продолжаются бои в Киевской и Харьковской областях.

Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 24 березня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Київщина

Вночі повітряні тривоги лунали по всій області. Був бій в Ірпені, Гостомелі. Постійні артилерійські обстріли. В Фастівському районі обстріляли село Ясногородка. Коцюбинське в Бучанському районі — мінометний обстріл. Інформація про загиблих та поранених серед мирних мешканців уточнюється, дані про руйнування відсутні.

Чернігівщина

Оборона Чернігова триває. Російська армія різко збільшила кількість обстрілів міста, житлових та промислових районів. Особливо інтенсивно з вечора. Увечері 23 березня пошкоджено аміакопровід на одному з найбільших підприємство харчової промисловості Чернігова.

На місці працювали ДСНС, попередньо витоку аміаку не зафіксовано. Населення міста на всяк випадок попереджено про порядок дій у разі хімічної загрози. Дані про руйнування внаслідок обстрілів уточнюються.

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Житомирщина

Ніч була неспокійною. Було декілька тривог. Влучання ракети в промисловий об'єкт в Новоград-Волинському районі. Загиблих та травмованих немає.

Кировоградская область

Ночь прошла спокойно

Днепропетровщина

Ночью несколько тревог. На утро – спокойно.

Сумщина

Кроме Ахтырского района, где шли бои и движение вражеских колонн, ночь в области прошла относительно тихо. Информация о разрушениях и пострадавшем мирном населении пока отсутствует.

Харьковщина

На Харьков ночью увеличилось количество атак с дальних расстояний, но ВСУ на своих позициях прорывов врага не произошло.

Область: продолжаются бои в Изюмском районе, вчера там сбили два самолета оккупантов. Вечером произошли обстрелы Старого Салтова, есть пострадавшие и один человек погиб.

Запорожская область

Ситуация контролируемая, ночь прошла относительно спокойно

На Волыни, Винницкой, Закарпатской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой области, в Тернополе, Черкассах, Черновцах, Ивано-Франковской ночь прошла спокойно.

Луганщина

Обстрелы Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки.

По окраинам Рубежного, по данным местных властей нанесен удар фосфорными бомбами. Четыре погибших, двое из которых — дети и шесть раненых.

Донекая область

Ситуация напряженная. Авдеевка, Очеретино – бои.

В среду обстреляли Бахмут.

Мариуполь в блокаде, но борется. Ни один гуманитарный груз, к сожалению, не доехал.

Марьинку разрушают оккупанты – наступают, наши ВСУ их отбрасывают назад.

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Николаевщина

В Николаевской области ночь прошла относительно спокойно, без учета воздушных тревог. Продолжаются работы по подключению обесточенных населенных пунктов к электричеству

Херсонщина

Положение области остается сложным. Выстрелы и сильнейшие взрывы были ночью в Чернобаевке. Поступали сообщения о взрывах в общинах возле Снегиревки и на границе с Днепропетровщиной.

Относительно похищений — вчера поздно был освобожден из плена директор театра Александр Книга.

Одесса

Ситуация под контролем. Утром была воздушная тревога.