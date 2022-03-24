Оккупанты всю ночь били по Черниговщине, - глава ОВА Чаус. ВИДЕО

Враг всю ночь обстреливал Черниговскую область из самолетов и арт-установок.

Об этом сообщил в обращении глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в целом ситуация в Черниговской области контролируется там, где это возможно. Относительно участков, к которым нет доступа, нет информации. Область столкнулась с новыми артиллерийскими и авиационными обстрелами, но Чернигов несокрушим.

"По Чернигову москальская мразота била всю ночь: артобстрелы, авиаобстрелы. Чернигову снова досталось, прилетало, но Чернигов несокрушимый", – сказал Чаус.

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Он призвал тех, кто может – работать, всех остальных – оставаться в укрытиях.