Украина ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Британией, Германией, Францией и Турцией, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина ведет переговоры со многими странами по гарантиям безопасности. Речь идет, в частности, о США, Великобритании, Германии, Франции и Турции.

Об этом он заявил в интервью испанской газете El País, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Да, мы ведем переговоры с США, Британией, Германией, Францией и Турцией об их возможном участии в этой модели. Они положительно воспринимают эту идею. Хотя это еще обсуждается, но я доволен их первоначальной реакцией. Это единственный вопрос, который мы с ними обсуждаем. Остальные - это часть переговоров между РФ и Украиной", - рассказал Кулеба.

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