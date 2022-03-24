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Украина ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Британией, Германией, Францией и Турцией, - Кулеба

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Украина ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Британией, Германией, Францией и Турцией, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина ведет переговоры со многими странами по гарантиям безопасности. Речь идет, в частности, о США, Великобритании, Германии, Франции и Турции.

Об этом он заявил в интервью испанской газете El País, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Да, мы ведем переговоры с США, Британией, Германией, Францией и Турцией об их возможном участии в этой модели. Они положительно воспринимают эту идею. Хотя это еще обсуждается, но я доволен их первоначальной реакцией. Это единственный вопрос, который мы с ними обсуждаем. Остальные - это часть переговоров между РФ и Украиной", - рассказал Кулеба.

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Топ комментарии

  • Anatoliy A 006b9dda
    Германию и Францию можно выкидывать из списка. Пока только гадят Украине и пытаются спасти *****. Зачем такие союзники?
  • Юрій Петрович c92ca1ad
    Єдина гарантія-розвал рашки.Все решта-відтягування війни.
  • Павло ШОвте
    За яких амеб вони мають українців! Щоб виправдати лобіювання Зеленським скасування санкцій до Абрамовича, кидають у інфопростір повідомлення, що останній прилетів у Мінськ і ну ду-у-уже допомагає у переговорах.
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