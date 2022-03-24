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Россия выпустила по Украине уже более 1200 ракет: войска РФ все еще имеют более 50% того, что они собрали до вторжения, - Пентагон

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Россия выпустила по Украине уже более 1200 ракет: войска РФ все еще имеют более 50% того, что они собрали до вторжения, - Пентагон
С начала вторжения России в Украину войска РФ запустили более 1200 ракет.

Об этом ссылкой на Минобороны США передает ABC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Суспільне.

"Мы все еще оцениваем, что у них (РФ. — Ред.) есть подавляющее большинство собранного инвентаря ракет "земля-воздух" и крылатых ракет", — цитируют журналисты высокопоставленного чиновника Минобороны США.

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По словам представителя Пентагона, несмотря на то, что российские военные израсходовали большое количество ракет, подготовленных для действий в Украине, "у них еще осталось очень много".

Чиновник сказал, что российские военные "менее всего используют воздушные крылатые ракеты", но у них все еще есть "более 50% того, что они собрали до вторжения". РФ все еще имеет большое количество крылатых ракет наземного запуска, баллистические ракеты малой дальности и баллистические ракеты средней дальности, рассказали в Пентагоне.

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Топ комментарии

  • Оскар Швед
    Мне такое впечатление , что НАТО считает и ждёт как ***** по их подсчётам израсходует крылатых ракет 99% и потом решит поставить системы ПВО
  • GAL
    Балістичні ракети малої дальності- Точку У, балістичні ракети середньої дальності- Іскандер. От хочеться спитать -А де наші ракети - Нептун- Вільха? Дороги я бачу
  • Василий Волобуев
    Ребята из Пентагона дайте нам системьі пво которьіе могут сбивать ракетьі и мьі вместе с вами будем сщитать сбитьіе ракетьі, а не вьіпущенньіе по нам,как вам такое предложение??
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