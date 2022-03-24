Россия выпустила по Украине уже более 1200 ракет: войска РФ все еще имеют более 50% того, что они собрали до вторжения, - Пентагон

С начала вторжения России в Украину войска РФ запустили более 1200 ракет.

Об этом ссылкой на Минобороны США передает ABC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Суспільне.

"Мы все еще оцениваем, что у них (РФ. — Ред.) есть подавляющее большинство собранного инвентаря ракет "земля-воздух" и крылатых ракет", — цитируют журналисты высокопоставленного чиновника Минобороны США.

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По словам представителя Пентагона, несмотря на то, что российские военные израсходовали большое количество ракет, подготовленных для действий в Украине, "у них еще осталось очень много".

Чиновник сказал, что российские военные "менее всего используют воздушные крылатые ракеты", но у них все еще есть "более 50% того, что они собрали до вторжения". РФ все еще имеет большое количество крылатых ракет наземного запуска, баллистические ракеты малой дальности и баллистические ракеты средней дальности, рассказали в Пентагоне.