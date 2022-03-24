Джонсон сравнил Зеленского со своим кумиром Черчиллем: "Украинский народ - это лев, а он проявляет его волю и чувство непокорности"
Джонсон сказал, что его украинский коллега стал голосом своего народа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Я думаю, что президент Зеленский оказался отличным лидером своего народа – он сплотил его и стал его голосом", – сказал он.
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"Он знает, как Черчилль говорил о себе, что, возможно, он не является львом, но у него есть привилегия рычать. Это украинский народ является львом, и он (Зеленский) проявляет его волю и чувство неповиновения", - заявил премьер Британии.
Он также сообщил, что "вскоре" встретится с Владимиром Зеленским, хотя не ясно, лично или нет.
Ранее СМИ сообщали, что Джонсон может совершить визит в Киев, хотя британские спецслужбы не поддерживают эту идею из-за угроз для безопасности премьера.