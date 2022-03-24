Джонсон сравнил Зеленского со своим кумиром Черчиллем: "Украинский народ - это лев, а он проявляет его волю и чувство непокорности"

Премьер Британии Борис Джонсон сравнил украинского лидера Владимира Зеленского со своим политическим героем Уинстоном Черчиллем.

Джонсон сказал, что его украинский коллега стал голосом своего народа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Я думаю, что президент Зеленский оказался отличным лидером своего народа – он сплотил его и стал его голосом", – сказал он.

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"Он знает, как Черчилль говорил о себе, что, возможно, он не является львом, но у него есть привилегия рычать. Это украинский народ является львом, и он (Зеленский) проявляет его волю и чувство неповиновения", - заявил премьер Британии.

Он также сообщил, что "вскоре" встретится с Владимиром Зеленским, хотя не ясно, лично или нет.

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон может совершить визит в Киев, хотя британские спецслужбы не поддерживают эту идею из-за угроз для безопасности премьера.