Прямо сейчас оккупанты насильно вывозят жителей Левобережного района Мариуполя в Россию, - горсовет

Прямо сейчас российские оккупанты насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в Россию! Речь идет о жителях Левобережного района города. В общей сложности под незаконную депортацию попало около 15 тысяч мариупольцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

"Это где-то половина всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе. Известно, что оккупанты в ультимативной форме заставляют и так измученных войной людей садиться в автобусы", - говорится в сообщении.

Также есть сведения, что российские оккупанты отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, удостоверяющие личность.

"Вывезенных людей сначала доставляют в так называемые фильтрационные лагеря, откуда потом перераспределяют по разным отдаленным городам России. Сегодня известно, что около 6 тысяч мариупольцев уже насильно вывезли на территорию оккупанта", - информируют в горсовете.

Кроме того, акцентируется внимание на том, что оккупанты всячески препятствуют эвакуации мариупольцев на подконтрольную Украине территорию.

"В течение последних 20 дней оккупанты блокируют эвакуационную колонну и не позволяют безопасно спасти людей. Сейчас автобусы, выехавшие из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать мариупольцев, заблокированы. Очевидно, что это делается только для того, чтобы не дать людям возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию. Несмотря на то, что именно этого хотят жители украинского города", - отметили в горсовете.

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"То, что делают российские оккупанты не поддается никакому объяснению. Сначала они блокируют мирный город, целенаправленно начинают убивать людей, а затем насильно вывозят на свою территорию. Украина такое переживала только во времена Второй мировой войны. К сожалению, история повторяется. Только теперь вместо нацистов – рашисты. Сейчас мы формируем базу депортированных мариупольцев и будем работать над их возвращением в Украину", – рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.