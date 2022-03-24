Украине необходима военная помощь без ограничений, - Зеленский на саммите НАТО. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите НАТО, заявил, что Украине необходима военная помощь без ограничений, как без ограничений Российская Федерация применяет против Украины весь свой военный арсенал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украинская армия противостоит уже месяц в неравных условиях! И я уже месяц повторяю вам об одном. Чтобы спасать людей и наши города, Украине нужна военная помощь без ограничений. Как без ограничений Россия применяет против нас весь свой арсенал. Разрушает все живое. Любые объекты - от жилых домов до церквей, от складов с едой до университетов, от мостов до больниц", - заявил президент.

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