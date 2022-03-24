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Украине необходима военная помощь без ограничений, - Зеленский на саммите НАТО. ВИДЕО

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Украине необходима военная помощь без ограничений, - Зеленский на саммите НАТО. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите НАТО, заявил, что Украине необходима военная помощь без ограничений, как без ограничений Российская Федерация применяет против Украины весь свой военный арсенал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украинская армия противостоит уже месяц в неравных условиях! И я уже месяц повторяю вам об одном. Чтобы спасать людей и наши города, Украине нужна военная помощь без ограничений. Как без ограничений Россия применяет против нас весь свой арсенал. Разрушает все живое. Любые объекты - от жилых домов до церквей, от складов с едой до университетов, от мостов до больниц", - заявил президент.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Ось вам і відповідь від самого Зєлєнского, чи потрібне Україні НАТО. 😊
  • Funt Gor
    Подивився повністю виступ. Зеленський дуже класно "повозив" носом по паркету НАТО... мені навіть шкода, зовсім трішки стало представників НАТО, так як вони давно про себе такого не чули А фраза: "Більше, прошу ніколи, більше не говоріть, що наша армія не відповідає стандартам НАТО" - це нокаут для НАТО!!!
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    На НАТО, с мадьяровской швалью и с любителями нюхнуть х*йловского газку, особо расчитывать не стоит.
    Нужен военный союз с США, Британией, Польшей и странами Балтии.
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