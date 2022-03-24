Помощник Путина Мединский призвал воровать зарубежные фильмы. Кому нужны авторские права? - росСМИ

Помощник президента РФ Владимир Мединский призвал российских телевизионщиков показывать советские фильмы и не сторониться брать зарубежные фильмы без авторских прав.

Об этом сообщают в российских СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Так, в частности, Мединский отметил:

"У нас есть члены комиссии – представители телеканалов, передаю вам зов с мест: коллеги, давайте все-таки поменьше развлекательных передач. Это как-то выглядит довольно глупо в наше время. Мы все пытаемся сделать, что все по старинке, но нет"

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Кроме этого, бывший министр культуры Мединский посоветовал лучше показывать "хорошее советское, российское" кино и "Даже иностранное хорошее кино без авторских прав – кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам благодарны".