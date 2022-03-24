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"Мы готовы обсуждать условия мира, но не готовы выполнять ультиматумы", - Зеленский по поводу встречи с Путиным

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"Мы готовы обсуждать условия мира, но не готовы выполнять ультиматумы", - Зеленский по поводу встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, готов ли он и при каких условиях встретиться с главой государства-агрессора Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом глава украинского государства рассказал в интервью La Repubblica.

По его словам, он был готов к этой встрече на протяжении всех последних лет, когда уже был президентом Украины. Ведь война в нашей стране длится уже 8 лет.

"В течение месяца идет широкомасштабная война России против Украины. Я готов к этой встрече и сейчас, о чем неоднократно публично заявлял. Всем нам нужен мир. Мы готовы обсуждать условия прекращения огня, условия мира, но не готовы выполнять ультиматумы", - подчеркнул Зеленский.

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Топ комментарии

  • Green sheet
    Условия мира? Ето как? Или мы будем дружить или я тебя убью? И с кем ты хочешь сесть за стол переговоров, с признанным во всем мире международным террористом и военным преступником? Ты хоть думаешь что ты несешь, Идиот?
  • Kare Resa
    Украина готова принять капитуляцию России после освобождения всех оккупированных территорий Украины, в том числе и Крыма, Донбасса.
  • Valter Valter
    Zеленский, ты хоть понимаешь что каждым заявлением о *мире* и о переговорах ты поднимаешь росийские акции и рубль минимум на 5%. Осталось только понять, ты ето делаешь по своей тупости или ты работаешь на окупантов
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