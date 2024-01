С начала войны в Украине российские оккупанты убили пятерых журналистов, по меньшей мере семь получили ранения, - ИМИ. ИНФОГРАФИКА

С начала войны в Украине российские оккупанты совершили 148 преступлений против журналистов и медиа, погибли пять человек, по меньшей мере семь получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Института массовой информации в фейсбуке.

"В течение месяца с начала широкомасштабного вторжения России в Украину были убиты пять журналистов во время исполнения профессиональных обязанностей", – говорится в сообщении.

Погибли оператор телеканала LIVE Евгений Сакун, экс-корреспондент The New York Times Брент Рено, оператор Fox News Пьер Закжевски, фиксер Александра Кувшинова и журналистка российского The Insider Оксана Баулина. Еще три журналиста погибли как участники боевых действий или в результате российских обстрелов – Дилербек Шакиров, Виктор Дударь и Виктор Дедов.

Читайте также: Журналистка The Insider Баулина погибла в Киеве в результате обстрела российскими оккупантами

Неизвестной остается судьба фотокорреспондента Максима Левина, который освещал боевые события под Киевом и исчез 13 марта.

Ранения вследствие обстрелов российских оккупантов получили по меньшей мере семь журналистов.