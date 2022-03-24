Оккупанты обстреляли людей в очереди за гуманитарной помощью в Харькове, 6 мирных жителей погибли, 15 - ранены (обновлено). ФОТО

В Харькове российско-оккупационные войска обстреляли гражданских, стоявших в очереди за гуманитарной помощью. Предварительно есть раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В результате обстрела Харькова 24 марта есть раненые среди людей, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью", - пишет издание со ссылкой на собственные источники в местных властях.

Как сообщают местные СМИ, оккупанты ударили "Градами" по очереди в районе Салтовки.

"На Салтовке ударили градом по очереди, стоящей за гуманитарной помощью", - говорится в сообщении.

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Как уточнил позже в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь.

"По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 - ранены, их госпитализировали в лечебные учреждения. Количество жертв устанавливается. Это очередное военное преступление российских оккупантов!" - говорится в сообщении.