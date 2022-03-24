Для Украины важно, чтобы Китай присоединился к переговорам о мире, - Подоляк

Для военно-политического руководства Украины важно, чтобы Китай принял участие в переговорах о мире, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал такую ​​возможность телефонного разговора с Си Цзиньпином. "Почему мы считаем, что это важно? Потому что Китай - это все-таки большая мощная страна, которая сегодня имеет большой вес в мире. Они могут как-то общаться, в том числе с Российской Федерацией так, чтобы их слышали. А сегодня из РФ вообще немногие могут общаться, чтобы их слышали", - рассказал Подоляк в интервью изданию "Новое время", передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что для военно-политического руководства Украины сегодня принципиально важно, чтобы Китай присоединился к переговорам.

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"Тем более что Китай четко понимает сегодняшнее состояние глобальной политики и может достаточно эффективно обозначить все риски, которые есть сегодня в этой войне для региона в целом, и в том числе для Российской Федерации", - добавил Подоляк.

По его словам, организацией этих важных межгосударственных коммуникаций занимается глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В то же время он отметил, что "финальную точку в войне России поставит только одна страна – Украина".

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"Вся страна будет до конца стоять за свободу. У нас надежды прежде всего на Украину. И я думаю, что 90% всего, что мы получим в финале, это будет только Украина. Как мы финализуем эту войну (а мы ее финализуем обязательно с победой Украины) – это будет 90% Украина. Остальные 10% – это помощь партнеров", - резюмировал советник главы Офиса президента.