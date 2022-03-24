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Боррель о войне России против Украины: "Все будет решено в ближайшие 15 дней"

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Боррель о войне России против Украины: "Все будет решено в ближайшие 15 дней"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ситуация относительно войны России против Украины разрешится в ближайшие 15 дней. Между тем, союзники будут продолжать оказывать Киеву военную помощь, поскольку это важно.

Боррель критически оценил ближайшие дни и сказал, что сопротивление Украины будет формировать историю, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"ЕС продолжит оказывать военную помощь Украине. Это важно, потому что все будет решено в ближайшие 15 дней, а способность украинцев противостоять войдет в историю", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Нет. Все уже решилось. Критическими были первые три-четыре дня. Сейчас вопрос лишь в том, какой ценой победит Украина.
  • Dementeev John
    Так за 15 днів вирішиться ви нікчемний захід, що прогнив чи ви все тіж воїни і миротворці, що і колись.
  • Анжей b106d7a9
    Усе вирішилося, ще у перші дні, коли українські воїни дали по зубам росіянам, а Європа принишкла в очікуванні, дякую США, Великій Британії, Польщі, Швеції за тверду позицію, щодо підтримки України!
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