Для памятников культурного наследия в Киеве устанавливают защитные конструкции, - КГГА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram
"На днях приступят к работе возле памятников Григорию Сковороде, Богдану Хмельницкому.
Дальше будут продолжаться работы на памятниках Грушевскому, Шевченко, Лысенко, Сагайдачному, на монументе и колонне Магдебургского права".
Также сообщается, что Департамент охраны культурного наследия ищет варианты 3D-моделирования важных культурных и исторических памятников, построек, которые могут попасть под огонь российских оккупантов.
Отмечается, что активисты защитили мозаику на фуникулере и провели работы в Театре на Подоле.
Киев призвал всех небезразличных представителей строительного бизнеса приобщиться к защите достопримечательностей Киева.
В частности, среди неотложных потребностей:
- специалисты по монтажу строительных лесов и опалубки, строительные альпинисты, водитель манипулятора
- леса строительные металлические, опалубочная фанера, доска, супердиффузионная огнестойкая мембрана
- дизельный генератор на 5 кВт, манипулятор.
Всех, кто имеет возможность помочь по этим пунктам, просят обращаться по телефону: 098-689-63-22.