Для памятников культурного наследия в Киеве устанавливают защитные конструкции, - КГГА

В столице устанавливают защитные конструкции для памятников культурного наследия – уже закончили работы у памятника Самсону и завершают у памятника Владимиру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram

"На днях приступят к работе возле памятников Григорию Сковороде, Богдану Хмельницкому.

Дальше будут продолжаться работы на памятниках Грушевскому, Шевченко, Лысенко, Сагайдачному, на монументе и колонне Магдебургского права".

Также сообщается, что Департамент охраны культурного наследия ищет варианты 3D-моделирования важных культурных и исторических памятников, построек, которые могут попасть под огонь российских оккупантов.

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Отмечается, что активисты защитили мозаику на фуникулере и провели работы в Театре на Подоле.

Киев призвал всех небезразличных представителей строительного бизнеса приобщиться к защите достопримечательностей Киева.

В частности, среди неотложных потребностей:

специалисты по монтажу строительных лесов и опалубки, строительные альпинисты, водитель манипулятора

леса строительные металлические, опалубочная фанера, доска, супердиффузионная огнестойкая мембрана

дизельный генератор на 5 кВт, манипулятор.

Всех, кто имеет возможность помочь по этим пунктам, просят обращаться по телефону: 098-689-63-22.