В Офисе омбудсмена объяснили порядок действий родственников для захоронения умерших в условиях войны

В условиях военного положения о смерти от естественных причин и по месту жительства следует сообщать семейному врачу или по номеру "103", свидетельство о смерти выдает врач населенного пункта, в котором есть более двух медиков, тела людей без признаков насильственной смерти на судебно-медицинскую экспертизу не отправляют, разъясняют в Офисе украинского омбудсмена.

В сообщении, размещенном в четверг на сайте Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, отмечено, что к омбудсмену поступают обращения граждан по вопросам организации захоронений лиц, умерших дома от естественных причин или погибших в результате военной агрессии. Учитывая это, уполномоченный разъясняет порядок действий родственников умершего лица или других лиц, обнаруживших умершего, передает Цензор.НЕТ.

В связи с этим Уполномоченный разъясняет порядок действий родственников умершего или других лиц, обнаруживших умершего:

Если человек умер по месту жительства и от естественных причин (неизлечимые болезни, установленные у указанного человека ранее, или общее состояние здоровья, связанное со старческим возрастом), для документального оформления факта смерти и совершения захоронения необходимо осуществить следующие действия:

- сообщить семейному врачу, с которым умершим лицом при жизни была заключена декларация, о наступлении смерти такого лица. Врач устанавливает факт смерти по результатам личного осмотра тела умершего, по телефону экстренного вызова 102 немедленно уведомляет органы Национальной полиции Украины об установлении им факта смерти человека. Сотрудники органов Национальной полиции Украины выезжают на место происшествия для установления факта ненасильственной смерти. После подтверждения указанного факта врач учреждения здравоохранения выдает врачебное свидетельство о смерти;

- в случае невозможности осмотра тела умершего лица семейным врачом, необходимо обратиться в службу экстренной медицинской помощи по телефону 103 с уведомлением о смерти лица и ожидать прибытия бригады экстренной медицинской помощи. Врач из состава бригады экстренной медицинской помощи устанавливает факт смерти и вызывает по телефону 102 работника органов Национальной полиции Украины. После получения уведомления от бригады экстренной медицинской помощи о смерти лица, на место смерти лица или место обнаружения тела прибывают работники органов Национальной полиции для осмотра тела и решения вопроса о целесообразности направления тела умершего в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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Не направляются для проведения судебно-медицинской экспертизы тела людей в случае:

если умерли по месту их жительства, при наличии диспансерного наблюдения за больным, при отсутствии признаков насильственной смерти или подозрения на это;

выявленияумерших людей старше 60 лет, умерших по месту их жительства, при отсутствии признаков насильственной смерти или подозрения на это.

После получения врачебного свидетельства о смерти (фельдшерской справки, свидетельства о перинатальной смерти) для перевозки тела умершего в морг и осуществления подготовки для захоронения следует обратиться в ритуальное агентство.

Важно!

Врачебное свидетельство о смерти выдается врачом учреждения здравоохранения, расположенного в городе, или поселке городского типа, населенном пункте сельской местности и в котором работает не менее двух врачей.

Фельдшерская справка о смерти выдается фельдшером учреждения здравоохранения, расположенного в сельском населенном пункте в случае отсутствия врача (болезнь, отпуск и т.п.).

Врачебное свидетельство о перинатальной смерти выдается учреждениями здравоохранения при смерти ребенка в возрасте 0-6 суток и мертворождения.

В случае если человек умер при обстоятельствах, требующих проведения судебно-медицинской экспертизы, необходимо по телефону экстренного вызова 102 немедленно сообщить органам Национальной полиции Украины.

К таким обстоятельствам относятся:

признаки насильственной смерти (падение с высоты, действие острых предметов, огнестрельного оружия и т.п.), асфиксии, действия крайних температур, электрического тока, низкого и высокого атмосферного давления, отравлений и т.п.) или подозрения на таковую;

смерть лиц, наступившая вне места их проживания;

смерть людей, личность которых не установлена;

смерть людей в возрасте до 60 лет, умерших по месту жительства, при отсутствии диспансерного наблюдения за больным.

По постановлению следователя или прокурора тело умершего направляется на проведение судебно-медицинской экспертизы и оформления врачебного свидетельства о смерти. Выдают тело умершего из морга учреждения судебно-медицинской экспертизы для дальнейших ритуальных действий и захоронения с письменного разрешения прокурора, который предоставляется прокурором немедленно после проведения судебно-медицинского вскрытия.

Важно!

Государственная регистрация смерти осуществляется в отделах регистрации актов гражданского состояния по последнему месту жительства умершего, по месту наступления смерти или обнаружения тела умершего или по месту захоронения. Смерть лица, умершего в пути (в поезде, на судне, в самолете и др.), может быть зарегистрирована в ближайшем органе ЗАГС.

Государственная регистрация смерти проводится по заявлению родственников умершего, представителей органа опеки и попечительства, работников жилищно-эксплуатационных организаций, администрации учреждения здравоохранения, где наступила смерть.

Лицо, которое обратилось для регистрации смерти в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, должно предъявить паспорт умершего лица и один из документов следующего перечня.

врачебное свидетельство о смерти (форма № 106/о), форма согласно приказу Министерства здравоохранения Украины от 08.08.2006 № 545;

фельдшерская справка о смерти (форма № 106-1/о), форма согласно приказу Министерства здравоохранения Украины от 08.08.2006 № 545;

врачебное свидетельство о перинатальной смерти;

Заявление о государственной регистрации смерти должно быть подано не позднее трех суток со дня смерти или обнаружения тела умершего, а в случае невозможности получения врачебного свидетельства о смерти, фельдшерской справки о смерти или заключении судебно-медицинской экспертизы, прокурора – не позднее пяти суток.

Важно! Если смерть наступила на временно-оккупированной территории или в районе боевых действий, где получить врачебное свидетельство о смерти невозможно, рекомендуется составить коллективный акт о наступлении смерти и обратиться в суд (по месту нахождения заявителя) об установлении соответствующего юридического факта.

Информация для жителей Киева.

Оформить свидетельство о смерти в Киеве можно в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском, Соломенском, Оболонском, Шевченковском отделах РАГС, а также в Киевском отделе государственной регистрации смерти центрального межрегионального управления министерства юстиции (г. Киев) по адресу ул. Бульварно-Кудрявская (бывшая Воровского), 47/14, тел. (044) 486-06-07, (044) 486-01-50, (044) 486-16-51.

По вопросам работы отделов государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева можно обращаться по телефону горячей линии (044) 236-00-80.

В Киеве похороны и кремация проводятся с оформлением свидетельства Ритуальной службой специализированного коммунального предприятия "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания" по адресу Украина, г. Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 47/14, тел. (044) 486-06-07, (044) 486-01-50. Телефон городского крематория в Киеве (044) 529-34-27.

Также получить консультацию можно в Контактном центре Киева по телефонам 1551 (со стационарного) и (044) 205 73 37 (с мобильного).