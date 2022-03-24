Украинский суд лишил "Приватбанк" актива на 86 миллионов гривен

Центральный апелляционный хозяйственный суд (г. Днепр) в первый же день военного положения, несмотря на начало войны и угрозу жизни участников судебного процесса, принял решение, которым фактически лишил государственный "Приватбанк" права собственности на здание в Днепре стоимостью 86 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Как сообщил руководитель судебного направления "Приватбнка" адвокат Олег Лазовский, после объявления в Украине военного положения украинские суды и Центральный апелляционный хозсуд в частности в основном откладывают рассмотрение всех судебных дел и переносят судебные заседания. Однако это не касается только одного дела, связанного с бывшим топ-менеджментом "Приватбанка". В судебном заседании 24 февраля рассматривалась апелляция госбанка на решение хозсуда Днепропетровской области по делу № 904/5314/20, которым суд признал недействительным договор купли-продажи зданий в Днепре, заключенный еще в 2014 году. О принятии постановления апелляционного суда, по словам юриста, банк сообщил только 12 марта электронной почтой. До этого момента в суде не предоставляли банку никакой информации о состоянии рассмотрения этого дела. И это несмотря на то, что после введения военного положения доступ к Единому государственному реестру судебных решений временно ограничен.

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Отмечается, что в отмене незаконного решения суда первой инстанции отказала коллегия судей в составе Кузнецова В.А., Коваль Л.А. и Чередко А.Е. По словам юриста, это было сделано, несмотря на ходатайство банка об отложении судебного заседания из-за введения в Украине военного положения и реальной угрозы жизни участников процесса.

"При этом, по меньшей мере, странным выглядит обоснование судей при отклонении ходатайства госбанка: в Днепре, мол, войны нет… Как оказалось, в Днепре отсутствует и правосудие", - говорится в сообщении.

"Приватбанк" не согласен с дерзким лишением права собственности на имущество.

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"Мы обжалуем это незаконное судебное решение в Верховном Суде и, уверен, справедливость восторжествует! – отметил Олег Лазовский. - Такая ситуация абсолютно не нормальная и неприемлема в военное время, когда государственный "Приватбанк" делает все возможное для обеспечения непрерывной работы для финансовой стабильности Украины и финансовой безопасности каждого украинца".