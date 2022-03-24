Война привела к переселению 4,3 млн украинских детей, - ЮНИСЕФ

Один месяц войны в Украине привел к переселению 4,3 млн детей - более половины от 7,5 млн детского населения страны.

Об этом сообщает ЮНИСЕФ, передает Цензор.НЕТ.

Более 1,8 млн. детей переехали в соседние страны как беженцы. 2,5 млн детей стали внутриперемещенными лицами внутри Украины.

"Война повлекла за собой одно из самых быстрых массовых перемещений детей со времен Второй мировой войны. Это мрачная веха, которая может иметь длительные последствия для следующих поколений. Безопасность, благополучие детей и доступ к основным услугам находятся под угрозой непрерывного ужасного насилия", – сказала исполнительная директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ежесекундно один украинский ребенок становится беженцем, - ЮНИСЕФ