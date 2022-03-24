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НАТО продолжит поддерживать Украину, - Столтенберг

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НАТО продолжит поддерживать Украину, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет оказывать дальнейшую поддержку Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции по результатам внеочередного саммита глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня лидеры НАТО согласились, что мы должны и будем оказывать дальнейшую поддержку Украине. Мы продолжим возлагать беспрецедентные затраты на Россию. Мы усилим сдерживание и оборону союзников", - сказал Столтенберг.

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Топ комментарии

  • xander 9cf28439
    Тем, кто критикует альянс, следует понять, что он нам ничего не должен и вспомнить тех людей, которые «эффективно» осваивали бюджетные деньги на строительстве дорог и недостаточно финансировали армию, а сейчас продолжают тупые наезды на союзников
  • Igor Svatko
    А зброю ти даєш мабуть ? Іди поспи.
  • - ШПАЕВ -
    22 февраля:



    «Само существование Украины как суверенного государства является результатом исторической ошибки», - президент рф Владимир путин.



    24 марта:



    «На кону сегодня само существование россии», - помощник президента рф Владимир мединский.
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