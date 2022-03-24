НАТО продолжит поддерживать Украину, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет оказывать дальнейшую поддержку Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции по результатам внеочередного саммита глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня лидеры НАТО согласились, что мы должны и будем оказывать дальнейшую поддержку Украине. Мы продолжим возлагать беспрецедентные затраты на Россию. Мы усилим сдерживание и оборону союзников", - сказал Столтенберг.

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