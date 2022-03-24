Более десяти городов Украины не имеют доступа к питьевой воде, - Денисова

Есть угроза, что в ближайшие недели Донецкая область может быть полностью отключена от водоснабжения. Из-за действий российских оккупантов нарушается право миллионов украинцев на доступ к питьевой воде.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

Только в Донецкой области 200 тысяч человек не имеют доступа к воде. С увеличением масштабов столкновений существует угроза, что в ближайшие недели Донецкая область может быть полностью отключена от водоснабжения.

"Война частично или полностью лишила доступа к питьевой воде жителей Мариуполя, Николаева, Харькова, Ахтырки, Изюма, Макарова, Пологов, Васильевки, Орехова, Гуляйполя, Чернигова, Тростянца и многих других населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, подвергая обстрелам стратегические объекты жизнедеятельности, страна-оккупант нарушает право граждан Украины на доступ к питьевой воде, закрепленное в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и резолюции Совета ООН по правам человека.

Денисова призвала международное сообщество усилить санкционное давление на РФ, чтобы прекратить военную агрессию против Украины и пытки мирного населения нашего государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Люди пытаются уехать из Мариуполя прямо во время обстрела. ВИДЕО