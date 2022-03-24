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США вводят санкции против оборонной базы РФ, депутатов Госдумы и директора Сбербанка

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США вводят санкции против оборонной базы РФ, депутатов Госдумы и директора Сбербанка
США усиливают экономическое давление на Россию из-за вторжения в Украину. Под новые санкции попали оборонная база РФ, депутаты Госдумы, а также генеральный директор Сбербанка.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что США вводят новые санкции против 48 российских оборонных компаний. Они не смогут пользоваться и применять западные технологические и финансовые ресурсы.

Кроме того, под экономические санкции попали 328 депутатов Государственной Думы России, которые поддержали признание "ЛДНР", и руководитель Сбербанка Герман Греф.

"Соединенные Штаты вместе с партнерами и союзниками поражают в центр способность России финансировать и осуществлять свою войну и зверства против Украины", - заявила министр финансов Джанет Йеллен.

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Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Більше санкцій, ще більше санкцій!!!
  • Oleksandr Ievtushenko
    Є невеликий, але шанс отримати один "бомбасик" по власній території або території країн НАТО.
    А навіщо їм це, якщо надаючи допомогу ЗСУ, вони не наражаються на ядерний удар і, одночасно, вирішують проблему боєздатності ЗС РФ?
    Просто не треба розглядати ситуацію з ідіотської позиції української влади, що "нам фсе далжни" і все стає логічним та саме таким, як має бути.
  • хрен
    а не простіше втарабанити по уралу шт 20 гарненьких бомбасиків --
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