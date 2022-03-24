Лидеры НАТО призвали Россию немедленно прекратить огонь в Украине и сесть за стол переговоров, - заявление

Лидеры государств и правительств стран-членов НАТО призвали Россию немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам внеочередного саммита альянса, который состоялся в четверг в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"России необходимо показать, что она серьезно относится к переговорам, немедленно внедрив прекращение огня. Мы призываем Россию к заслуживающим доверия конструктивному участию в переговорах с Украиной для достижения конкретных результатов, начиная с устойчивого прекращения огня и заканчивая полным выводом своих войск из территории Украины", - говорится в документе.

Лидеры также заявили, что агрессия России во время обсуждения "вызывает сожаление".

"Мы поддерживаем усилия Украины по достижению мира, а также дипломатические усилия стран НАТО, направленные на давление на Россию с целью прекращения войны и облегчения человеческих страданий. Мы полностью солидарны с президентом Зеленским, правительством Украины и смелыми гражданами Украины, защищающими свою Родину", - говорится в заявлении.

Лидеры отметили, что "чтят память всех погибших, раненых и перемещенных лиц в результате российской агрессии, а также членов их семей". "Мы подтверждаем нашу непреклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, тянущихся к ее территориальным водам", - констатируется в заявлении.

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Лидеры также отметили, что Украина имеет фундаментальное право на самооборону в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

"С 2014 года мы оказываем большую поддержку возможности Украины реализовать это право. Мы научили Вооруженные силы Украины, укрепив их военный потенциал и повысив их устойчивость. Союзники НАТО усилили свою поддержку и будут продолжать оказывать дальнейшую политическую и практическую поддержку Украине, поскольку она продолжает защищать себя" , – заверили союзники.

В заявлении также отмечается, что страны-члены альянса продолжат оказывать помощь в таких областях, как кибербезопасность и защита от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера.

"Союзники НАТО також надають велику гуманітарну допомогу та приймають мільйони біженців. Міністри закордонних справ додатково обговорять нашу підтримку Україні, коли зустрінуться у квітні", - сказали лідери.