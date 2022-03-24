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РФ ищет повод для применения химического и биологического оружия в Украине. Это полностью изменит природу конфликта, - Столтенберг

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РФ ищет повод для применения химического и биологического оружия в Украине. Это полностью изменит природу конфликта, - Столтенберг
РФ ищет повод для применения в Украине химического и биологического оружия.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по результатам внеочередного саммита глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы обеспокоены, частично, потому что мы видим риторику, и мы видим, что Россия пытается создать предлог, обвинив Украину, США, союзников по НАТО в подготовке использования химического и биологического оружия. Мы видели ранее, что этот способ обвинения является способом создать предлог для того, чтобы сделать это самим", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что обвинения РФ против Украины и союзников по НАТО "абсолютно ложные".

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"Любое использование химического оружия абсолютно изменит природу конфликта. Это будет вопиющее нарушение международного права и будет иметь широкомасштабные последствия, и будет чрезвычайно опасно. Это окажет воздействие на украинцев, а также есть риск, что это окажет прямое воздействие на людей, живущий в странах НАТО, потому что мы можем видеть загрязнение, распространение химических агентов или биологического оружия на наши страны", - пояснил Столтенберг.

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Топ комментарии

  • Сергей Тарасов ba5e82b5
    ну применят и что ? - поплямкаете губами и и тихим пуком озабоченность выскажете
  • Diogen Gdl
    вы не совсем понимаете масштабов. это не конфликт - это война на уничтожение. в украине это понимают уже все, не говоря про рф, где им необходимость уничтожить Украину и близлежащие страны ес вливают через телевизор в их пустые бошки.
    как бы это не нравилось ес и нато, но зарывая голову в песок от этого не уйдешь.
  • Autorare Autorare
    Конфлікту?

    може все таки війни ?
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