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Бывшего заключенного Бухенвальда Бориса Романченко, погибшего от российского снаряда, похоронили в Харькове. ФОТО

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Бывший заключенный Бухенвальда и еще нескольких немецких концлагерей Борис Романченко, погибший 18 марта от российского снаряда, был похоронен в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.

Борис Романченко, бывший узник Бухенвальда и нескольких немецких концлагерей, погиб 18 марта в собственной квартире в Харькове после того, как в дом попал российский снаряд.

Романченко жил в Северной Салтовке — районе, который с первых дней войны подвергается обстрелам со стороны российских военных.

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Бывшего заключенного Бухенвальда Бориса Романченко, погибшего от российского снаряда, похоронили в Харькове 01
Бывшего заключенного Бухенвальда Бориса Романченко, погибшего от российского снаряда, похоронили в Харькове 02

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